Клинтон и Обама раскритиковали выборы в России
Белый дом отказался комментировать
Кандидаты в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Барак Обама выразили свое мнение относительно президентских выборов в России 2 марта.
Так, Х.Клинтон считает, что прошедшие в стране президентские выборы в РФ представляют собой этап в отступлении страны от демократии.
По ее мнению, Д.Медведев в ходе избирательной кампании высказал "ряд вещей, звучание которых вызывает надежду, поэтому задачей нового президента США будет проверка этих слов на практике", - заявила Х.Клинтон.
Сенатор от Иллинойса Барак Обама, в свою очередь, сообщил, что он разочарован тем, что выборы не были полностью честными и свободными из-за отсутствия свободных СМИ и нарушений в отношении политических партий и оппозиции, передает Reuters.
Ранее Белый дом и Госдепартамент США отказались комментировать президентские выборы.
Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Гордон Джондроу, пока нет окончательных результатов, объявленных избирательной комиссией, делать комментарии рано.