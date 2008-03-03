Клинтон и Обама раскритиковали выборы в России

09:24, 03 марта 2008
Политика
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Белый дом отказался комментировать

Кандидаты в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Барак Обама выразили свое мнение относительно президентских выборов в России 2 марта.

Так, Х.Клинтон считает, что прошедшие в стране президентские выборы в РФ представляют собой этап в отступлении страны от демократии.

По ее мнению, Д.Медведев в ходе избирательной кампании высказал "ряд вещей, звучание которых вызывает надежду, поэтому задачей нового президента США будет проверка этих слов на практике", - заявила Х.Клинтон.

Сенатор от Иллинойса Барак Обама, в свою очередь, сообщил, что он разочарован тем, что выборы не были полностью честными и свободными из-за отсутствия свободных СМИ и нарушений в отношении политических партий и оппозиции, передает Reuters.

Ранее Белый дом и Госдепартамент США отказались комментировать президентские выборы.

Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Гордон Джондроу, пока нет окончательных результатов, объявленных избирательной комиссией, делать комментарии рано.

РБК

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