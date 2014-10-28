Псевдовыборы боевиков ставят под угрозу весь мирный процесс - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с сенатором, сопредседателем комитета по вопросам вооружения Сената США Джеймсом Инхофом сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, по словам президента, псевдовыборы, проведение которых объявлено так называемыми "ДНР" и "ЛНР" в начале ноября, не только не имеют ничего общего с Минским протоколом от 5 сентября 2014 года, но и грубо противоречит его букве и духу. Они ставят под угрозу весь мирный процесс. Порошенко подчеркнул, что местные выборы в отдельных районах Донбасса могут состояться только по украинским законодательством.

Читайте такжеВеликобритания не признает выборы боевиков в «ДНР» и «ЛНР» - КэмеронТакже в ходе встречи Порошенко и Инхоф обсудили вопрос проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. В частности, президент сообщил, что накануне имел встречи с наблюдателями от миссии ОБСЕ и Европейского парламента, которые отметили, что выборы в Украине в целом прошли честно и в соответствии с международными стандартами.

«Это очень важно. Это реформы и возможности, которые вы до этого никогда не имели», - отметил в свою очередь сенатор Инхоф.

Порошенко выразил убеждение, что новое большинство в Верховной Раде будет проевропейской и обеспечит проведение реформ с законодательной стороны.

Кроме того, президент Украины поблагодарил Инхофа за его личную поддержку Украины, особенно за соавторство сенатора в Акте Конгресса США о непризнании аннексии Крыма и законопроекте «По предупреждению дальнейшей российской агрессии против Украины и других суверенных государств в Европе и Евразии». Президент выразил надежду, что Конгресс США примет эти важные законодательные акты.

Стороны также обсудили реформирование оборонного сектора Украины и вопросы энергетической безопасности, отмечается в сообщении.