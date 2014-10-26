ЦИК: выборы проходят честно и прозрачно - BBC

Об этом сообщила заместитель главы Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная, пишет BBC Украина.

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"По оценкам самой Центральной избирательной комиссии, так и по оценкам наблюдателей, в том числе и международных, внеочередные выборы 26 октября 2014 года проходят в соответствии с законом, честно, прозрачно, открыто, с соблюдением всех международных стандартов", - сказала она.

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В ЦИК отметили, что считают выборы состоявшимися.

По словам госпожи Усенко-Черной, в ЦИК поступило всего 18 жалоб относительно нарушений. Они в основном касаются ведения предвыборной агитации и недопущения членов участковых избирательных комиссий к работе.

Ранее УНИАН сообщал, что в СБУ заявили о кибератаках на сайт ЦИК.