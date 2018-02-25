При въезде в Крым сотрудники ФСБ задержали украинца - СМИ

Согласно информации, задержание гражданина Украины произошло в пункте пропуска "Джанкой".

При въезде в Крым сотрудники пограничного управления ФСБ Российской Федерации на аннексированом полуострове задержали гражданина Украины.

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Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

"Во время проверки документов выяснилось, что мужчина, который следовал по маршруту Геническ - Джанкой, с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Крыма за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса России (грабеж)", - говорится в сообщении.

Российские силовики утверждают, что задержание гражданина, 1973 г.р., произошло в пункте пропуска "Джанкой".

Украинца взяли под стражу.