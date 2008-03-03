Черномырдин считает, что Путину теперь будет тяжелее

Посол России в Украине доволен тем, что при власти в Российской Федерации останется та же команда.

На пресс-конференции в воскресенье в Киеве Виктор Черномырдин выразил надежду, что скелет команды «в основном сохранится». При этом он отметил, что в России существует команда уже 8 лет, передает Радио Свобода.

По словам Черномырдина, кандидат в президенты России Дмитрий Медведев является прагматичным политиком, который «очень подходит» для работы на должности главы государства.

Виктор Черномырдин напомнил, что Дмитрий Медведев предложил действующему президенту Владимиру Путину занять должность премьер-министра России, и тот дал согласие. «Ему (Путину) будет не легче, а даже тяжелее на этом посту, но с его стороны – это благородный поступок во имя России-, – отметил посол.

При этом он не исключил, что Владимир Путин через четыре года будет баллотироваться на должность президента.

Виктор Черномырдин также надеется, что в украинско-российских отношениях изменения будут лишь к лучшему.

По словам посла, Украина сейчас переживает «в известной мере» период, через который Россия прошла в середине 90-х годов. В частности это касается отсутствия взаимодействия между ветвями власти. «Главное – не затягивать этот процесс, поскольку это очень серьезно повлияет на людей», – отметил Виктор Черномырдин.