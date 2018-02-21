Суд сегодня допросит Порошенко по делу о госизмене Януковича через видеосвязь

Порошенко будет свидетельствовать не в зале суда, а из Администрации президента, суд признал достаточными доводы стороны относительно целесообразности допроса президента не в здании суда.

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о допросе президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича через систему видеоконференцсвязи.

Как передает корреспондент УНИАН, суд признал достаточными аргументы стороны о целесообразности допроса президента не в помещении суда и удовлетворил ходатайство.

Также суд поручил Администрации президента организовать видеоконференцсвязь из здания АП. На ул. Банковую, 11 поедет секретарь судебного заседания.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура по просьбе Администрации президента заявила ходатайство о допросе Порошенко в режиме видеоконференции в помещении АП с 14.00 до 15.30. В АП мотивировали это вопросами безопасности и тем, что специальные охранные мероприятия в суде негативно повлияют на работу суда.

«Президент как глава государства является лицом, в отношении которого осуществляется государственная охрана в местах его временного пребывания, в частности, охрана объектов и поддержание соответствующего порядка прохода граждан, проноса и провоза вещей, проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения противоправных действий. Мероприятия по повышению безопасности, связанные с непосредственным участием в судебном заседании президента, могут существенно осложнить работу суда, в том числе проведение судебных заседаний в этом и других судебных процессах из-за ограничения доступа в помещения», - отметил прокурор.

Сегодня коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича.