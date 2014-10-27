Сын Порошенко лидирует на своем округе в Виннице

Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

После обработки почти трети бюллетеней Алексей Порошенко набирает 66,21% голосов.

На втором месте после него - Александр Домбровский, который баллотируется от «Блока Петра Порошенко». Он пока набрал 52,50% в округе №11. На третьем месте - Руслан Демчак. Он также баллотируется от БПП по округу №18 и пока набирает 50,52% голосов.

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Ранее сообщалось, что в одном из округов Донецкой области победил 81-летний регионал Ефим Звягильский. Он набрал набрал 72,73% голосов.