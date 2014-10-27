В Волновахе после артобстрела возобновила работу ОИК №60

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре совместной мониторинговой кампании Донецкой облорганизации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА в Донецком регионе.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 8.00 27 октября окружная избирательная комиссия №60 возобновила свою работу после того, как боевые действия в городе были завершены.

Читайте такжеЯвка избирателей на Донетчине составила 36,06% По словам наблюдателей, «около получаса назад военные, которые обеспечивают охрану окружкома, позволили членам комиссии продолжить свою работу, члены участковых комиссий уже начали транспортировать избирательную документацию в ОИК».

Наблюдатели отметили, что на момент начала боевых действий, окружная комиссия успела принять документы только от двух УИК, но направила их протоколы на уточнение. Таким образом, в настоящее время ОИК №60 не обработала протоколов ни одного участка, сообщили в пресс-центре.

По информации наблюдателя, боевые действия в Волновахе прекратились около 3.00 часа утра, после «зрывов уже не было слышно, но военные не позволяли комиссии продолжить работу».

Как сообщал УНИАН, в 2.00 27 октября в городе Волноваха Донецкой области недалеко от места расположения окружной избирательной комиссии №60 начались боевые действия, из-за чего члены окружной комиссии временно приостановили работу.