Боевики несколько раз обстреляли позиции силовиков возле Никишино - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в оперативной информации по состоянию на 07:25 27 октября.

«Ночь в зоне АТО прошла спокойно, накануне вечером боевики несколько раз обстреляли наши позиции вблизи Никишино», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Смелым на фугасе подорвалась боевая машина разминирования сил АТОПри этом отмечается, что «потерь среди украинских военнослужащих нет».