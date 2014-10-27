Боевики несколько раз обстреляли позиции силовиков возле Никишино - штаб АТО
07:51, 27 октября 2014Политика
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Боевики несколько раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции вблизи Никишино.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в оперативной информации по состоянию на 07:25 27 октября.
«Ночь в зоне АТО прошла спокойно, накануне вечером боевики несколько раз обстреляли наши позиции вблизи Никишино», - говорится в сообщении.
Читайте такжеПод Смелым на фугасе подорвалась боевая машина разминирования сил АТОПри этом отмечается, что «потерь среди украинских военнослужащих нет».
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