В Сумской области на округе № 161 подозрительно много голосовавших дома - наблюдатели

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Ирина Стегний.

«Выдвиженец партии «Всеукраинское аграрное объединение «Заступ» Сергей Талала попросил правоохранителей проверить, почему на округе № 161 до 10% желающих проголосовать на дому. Кандидат подозревает одного из своих оппонентов в фальсификации результатов голосования, и просит правоохранителей вмешаться», – отметила Стегний.

По ее информации, в заявлении, которое было направлено как в окружную избирательную комиссию, так и в милицию, говорится: «Просим проверить наличие и соответствие диагнозам медицинских справок у избирателей, которые голосуют на дому, и предотвратить противозаконные действия (если при подсчете голосов по округу №161 при распломбировании урн большинство голосов достанется одному из кандидатов, то можно сделать вывод, что выборы фальсифицированы)».

Читайте такжеЯвка избирателей составляет 52,44% – данные из 197 округовОсобое внимание кандидат просит обратить на Роменский, Буринский, Недригайловский и Липоводолинский районы.

Всего на округе № 161 проживает 143 тысяч 160 избирателей, из которых 10 тыс. 156 избирателей (или более 7% – УНИАН) написали заявления о голосовании на дому.