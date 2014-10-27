"Блок Петра Порошенко" готов лишить президента неприкосновенности

Об этом заявил председатель партии Юрий Луценко, передает ТСН.

По его словам, его однопартийцы еще до начала предвыборной кампании заявляли о желании отменить неприкосновенность народных депутатов, судей и других должностных лиц.

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При этом Луценко отметил, что его политическая сила готова голосовать за отмену неприкосновенности высшего должностного лица государства (президента Украины - Ред.)".