"Блок Петра Порошенко" готов лишить президента неприкосновенности
04:16, 27 октября 2014Политика
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Партия "Блок Петра Порошенко" будет инициировать в Верховной Раде восьмого созыва процесс отмены неприкосновенности высших должностных лиц.
"Блок Петра Порошенко" готов лишить президента неприкосновенности / Фото УНИАН
Об этом заявил председатель партии Юрий Луценко, передает ТСН.
По его словам, его однопартийцы еще до начала предвыборной кампании заявляли о желании отменить неприкосновенность народных депутатов, судей и других должностных лиц.
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При этом Луценко отметил, что его политическая сила готова голосовать за отмену неприкосновенности высшего должностного лица государства (президента Украины - Ред.)".
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