"Блок Петра Порошенко" готов лишить президента неприкосновенности

04:16, 27 октября 2014
Политика
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Партия "Блок Петра Порошенко" будет инициировать в Верховной Раде восьмого созыва процесс отмены неприкосновенности высших должностных лиц.

Порошенко, Луценко / Фото УНИАН

Об этом заявил председатель партии Юрий Луценко, передает ТСН.

По его словам, его однопартийцы еще до начала предвыборной кампании заявляли о желании отменить неприкосновенность народных депутатов, судей и других должностных лиц.

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При этом Луценко отметил, что его политическая сила готова голосовать за отмену неприкосновенности высшего должностного лица государства (президента Украины - Ред.)".

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