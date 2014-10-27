Первые данные о результатах голосования не показывают никакой тенденции - Магера



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

”Предварительные результаты на отдельных участках не показывают никакой тенденции. Потому что проработан достаточно незначительный процент протоколов участковых комиссий”, - сказал Магера.

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В частности, по результатам подсчета 4,5% протоколов УИК, "Блок Петра Порошенко" набрал 22,18%, "Народный фронт" - 21,99%, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,08%, "Оппозиционный блок" - 8,43% , Объединение "Самопомощь" - 7,94%, "Батькивщина" - 7,02%.

Все остальные политические силы сейчас находятся за пределами 5-процентного проходного барьера.