По словам Куприя, Буткевичу «грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению народного депутата Украины Виталия Куприя внесла в Единый реестр досудебных расследований ведомости относительно владельца сети магазинов «АТБ» Геннадия Буткевича. Ведомости касаются торговли в Крыму, что способствовало посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Куприй, разместив соответствующий ответ на запрос от Прокуратуры АРК.

«Именно эта сеть продолжает свое функционирование в оккупированном Крыму под вывеской «ПУД». Господин Буткевич избрал для себя путь сотрудничества с оккупантом, платит ему многомиллионные налоги, поэтому должен ответить перед законом!», - написал Куприй на своей странице.

По словам Куприя, Буткевичу «грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

«Финансовая поддержка оккупанта должна быть наказана! Сразу Буткевич, а затем постепенно доберемся и до других коллаборационистов, где бы они ни находились и какие бы должности ни занимали!», - отметил народный депутат.

Согласно документу, размещенному на странице Куприя, его обращение поступило в Прокуратуру АРК из Генеральной прокуратуры.

«Прокуратурой автономии 06.02.2018 внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения неустановленными лицами незаконной деятельности, путем содействия, финансирования, создания условий для вмешательства в национальную безопасность представителей спецслужб Российской Федерации с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины», - говорится в письме на имя Куприяпрокурора АРК Гюндуза Мамедова.

Он также указал, что в соответствии с законодательством, материалы производства направлены в Генпрокуратуру для определения подследственности.

Ранее народный депутат Вадим Пидберезняк заявлял, что с коллегами будет в ближайшее время обсуждать с главой СБУ и Генеральным прокурором ситуацию, связанную с работой компаний Геннадия Буткевича в Крыму. О необходимости разобраться в работе «АТБ» в Крыму некоторое время назад также заявлял народный депутат Владислав Данилин.