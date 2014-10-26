Возле избирательного участка в Москве собрался антиукраинский митинг

Об этом сообщает Радио Свобода.

Они стояли с обеих сторон Леонтиевского переулка, где расположено посольство Украины. Но на протестующих, кроме журналистов и полицейских, которые стояли рядом, никто не обращал особого внимания.

За несколько дней до выборов в социальных сетях появилась информация о возможных провокациях во время голосования в Москве.

Как сообщил руководитель территориальной избирательной комиссии в Москве Виктор Гиржов, в голосовании в столице России на данный момент приняли участие более 300 человек. По его словам, обычно на парламентских выборах голосуют менее активно. По сравнению с предыдущими выборами в Верховную Раду проголосовало уже больше людей.

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За выборами в Москве наблюдает четверо иностранных специалистов: двое представителей ОБСЕ и двое представителей Всемирного конгресса украинцев.

На этот раз для граждан Украины в Российской Федерации открыли 6 избирательных участков - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Первый избирательный участок в Новосибирске закрывается в 16:00 по киевскому времени.