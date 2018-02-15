Премьер Польши: «Северный поток-2» - шаг к большой российско-украинской войне

Nord Stream 2 является ненужным, опасным и вредным проектом, убежден глава польского правительства.

Создание второй ветки газопровода «Северный поток-2» предоставит России возможность любым способом обострять конфликт с Украиной, вплоть до развязывания против нее полноценной войны.

Читайте такжеНефть дорожает на новостях из Саудовской АравииКак сообщает «Польське радіо», такое заявление в интервью «Die Welt» сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что сегодня Украина является относительно безопасной, потому что контролирует газовые маршруты в Центральную Европу.

По словам Моравецкого, после запуска Nord Stream 2 и отключения украинских газопроводов, «Россия может любым способом обострять конфликт, может атаковать всю страну. Nord Stream 2 – шаг в этом направлении».

Польский премьер подчеркнул, что после создания «Северного потока-2» более вероятной будет вспышка большой российско-украинской войны.

Моравецкий добавил, что благодаря интеконнекторам и терминалам сжиженного газа Европа имеет достаточно возможностей, для обеспечения спроса на импортный газ в размере 180 миллиардов кубометров в год.

«Коротко говоря: Nord Stream 2 является ненужным, вредным, и он разделяет западное сообщество», – подытожил он.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российский проект "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы.