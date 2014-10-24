Боевики пытаются снизить явку избирателей на Донбассе с помощью паники – КИУ

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН Председатель правления КИУ Алексей Кошель.

«Нас беспокоят факты заявлений от представителей террористических организаций, разнообразная оценка со стороны РФ, информация о стягивании техники. Мы ожидаем, что может быть применена схема, когда в результате паники, показательных обстрелов будет осуществлена попытка минимизировать явку в отдельных избирательных округах с тем, чтобы получить дополнительный аргумент для определенных спекуляций относительно легитимности выборов», - сказал Кошель.

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Он отметил, что на этих выборах в день голосования ключевыми будут две проблемы для государства: вопросы безопасности проведения выборов на отдельных избирательных участках, прежде всего в Донецкой и Луганской областях и значительные спекуляции с легитимностью избирательного процесса в этих округах.

Кошель отметил, что задача государства состоит в том, чтобы провести выборы в максимальном количестве избирательных округов на Донбассе.