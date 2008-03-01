Симоненко обещает Ющенко сеанс “конституционной хирургии”

Лидер парламентской фракции коммунистов Петр СИМОНЕНКО считает необходимым ликвидировать институт Президента в Украине, поскольку он является основным источником нестабильности в стране.

Такое мнение П.СИМОНЕНКО высказал в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года).

“Наш проект новой редакции Конституции не предусматривает такой государственной должности, как должность Президента. Мы исходим из того, что практика - критерий истины. А практика предыдущих 16 лет независимости наглядно продемонстрировала, что основным источником нестабильности в государстве, «инкубатором коррупционеров» и опорой олигархической диктатуры является именно Президент и его администрация. Так было при КРАВЧУКЕ, так было при КУЧМЕ, так и теперь - при ЮЩЕНКО”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер коммунистов также считает, что Украина через конституционную реформу должна перейти от парламентско-президентской к парламентской форме правления. “Мы - за парламентскую республику, против узурпации власти и любой формы диктатуры”, - отметил он.

П.СИМОНЕНКО напомнил, что коммунисты летом в 2007 году разработали свой проект Конституции, которая четко регламентирует обязанности и ответственность государства перед людьми. “Бесспорно, необходимо принимать новую редакцию Конституции, поскольку метастазы политического кризиса, коррупции и беззакония, которые поразили Украину, уже невозможно ликвидировать с помощью “конституционной терапии”. Необходима радикальная и оперативная “конституционная хирургия”, - заявил лидер КПУ.