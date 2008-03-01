Дочь Кучмы купила дом в Кенингстоне за рекордную для Британии цену

В Британии установлен новый рекорд цены за недвижимость. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на газету The Evening Standard, за 80 млн. фунтов стерлингов продан пятиэтажный особняк в Кенингстоне. По сведениям газеты, его покупателем стала бизнесмен Елена ФРАНЧУК – друг певца Элтона ДЖОНА и дочь экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.

В настоящее время викторианская вилла, где был сделан ремонт, еще не готова к заселению. В течение последних 18 месяцев строители устанавливают там подземный бассейн, сауну и оборудуют кинотеатр. Как ожидается, ремонт в особняке будет завершен в апреле.

Ранее рекорд цены принадлежал сталелитейному магнату Лакшми МИТТАЛУ, купившему особняк в Кенингстоне за 67 млн фунтов стерлингов.