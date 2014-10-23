В суде ЕС не исключают, что Янукович может выиграть иск относительно санкций

Об этом в комментарии Европейской правде заявил судья Суда ЕС (представлен в Люксембурге), который попросил не называть его имя.

"Мы полностью независимы от Брюсселя и у нас нет проблем с тем, чтобы вынести решение против Еврокомиссии или Совета ЕС", - заверил судья, признав, что в последнее время две иранские компании выиграли иски против Евросоюза о наложении на них санкций.

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По словам судьи, есть два типичных основания, по которым суд отменяет санкции Евросоюза, вводимые против чиновников или компаний из стран с диктаторским режимом.

"Прежде всего, в ЕС есть четкая процедура, которая должна быть соблюдена, чтобы лицо попало в санационный список. И если хоть один пункт не соблюден, то это - основание для отмены ограничений. Далее мы проверяем, были ли достаточные основания для того, чтобы наложить санкций. Совет ЕС может доказать свою правоту, пояснив: - вот у нас документы, что он финансировал то и то, например - терроризм. Но у представителя истца есть такие же права, он также может доказывать противоположно позицию", - пояснил судья.

Вместе с тем, практика свидетельствует, что даже после решения Суда в пользу истца Евросоюз может возобновить санкции.

"Совет ЕС может принять такое же решение. И это касается не только заморозки активов. Недавно были такие решения о предоставлении госпомощи. Французское правительство тогда хотело оказать поддержку судостроительной компании, а Еврокомиссия запретила это делать.

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Париж обжаловал это решение в суде и выиграл, доказав, что Комиссия нарушила процедуру. Но уже через две недели Еврокомиссия опубликовала точно такое решение, как было отменено. Но теперь - с соблюдением процедурных моментов", - рассказал судья.

"С украинскими санкциями может быть точно такая ситуация", - отметил он.

Напомним, сейчас в суде ЕС зарегистрированы иски Виктора Януковича, его сыновей Александра и Виктора Януковича; Николая Азарова и его сына Алексея Азарова, Виктора Пшонки, братьев Сергея и Андрея Клюева; Сергея Арбузова, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Сергея Курченко и Андрея Портнова.

В Люксембурге прогнозируют, что промежуточное решение по ним будет принято в 2016 году, конечное (в случае апелляции) - в 2018 году.