У Тимошенко ответили Януковичу: чья бы корова мычала...

«Чья бы корова мычала, а Ваша б молчала», именно эту народную поговорку Виктору Януковичу следовало бы зарубить на носу перед тем, как браться критиковать правительство Юлии Тимошенко за инфляцию». Об этом говорится в заявлении пресс-службы БЮТ, размещенном на сайте блока.

По мнению авторов заявления, “Янукович персонально не имеет морального права на такую критику – он сам себя его лишил. Именно он, будучи премьер-министром, в прошлом году проворонил всплеск инфляционных процессов и оставил после себя рекордную инфляцию почти в 17%”.

К тому же комментируя советы лидера Партии регионов о том, что в газовых вопросах правительство Юлии Тимошенко должно пользоваться «мозгами, а не мышцами», пресс-служба БЮТ напомнила, что Кабмин Януковича “не пользовался ни тем, ни другим, а лишь «кришевал» коррупционные схемы газового посредника «Росукренерго». По себе эта гоп-кампания оставила миллиардные газовые долги, по которым теперь должен рассчитываться народ Украины”.