В горах наблюдается обледенение.

Сегодня, 6 мая, температура в высокогорье Карпат упала до -2°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), моросит, ветер юго-западный 12 м/с. Наблюдается обледенение", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 6 мая: данные погоды УНИАН

В четверг, 6 мая, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Север и центр Украины накроют дожди, которые местами усилятся до ливней. Средняя температура по стране составит +17°, холоднее всего будет во Львове - до +13°, а теплее - на юге - до +20°.

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Автор: Елена Пилипчак