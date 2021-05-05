На юге температура останется на уровне +20°.

В четверг, 6 мая, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Север и центр Украины накроют дожди, которые местами усилятся до ливней. Средняя температура по стране составит +17°, холоднее всего будет во Львове - до +13°, а теплее - на юге - до +20°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеСиноптик назвала даты, когда в Украине потеплеет до +27°

В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.

В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Тернополе 6 мая ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +6°...+16°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +6°, днем +16°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +16°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +18°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +6°...+17°.

В Одессе 6 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +17°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +21°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+17°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +8°...+20°.

В Краматорске будет облачно, температура ночью +9°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +22°.

Народные приметы 6 мая

6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак