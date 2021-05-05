Завтра несколько регионов зальет дождями / Фото ua.depositphotos.com
В четверг, 6 мая, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Север и центр Украины накроют дожди, которые местами усилятся до ливней. Средняя температура по стране составит +17°, холоднее всего будет во Львове - до +13°, а теплее - на юге - до +20°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.
- В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
- В Тернополе 6 мая ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +6°...+16°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +16°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +18°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +6°...+17°.
- В Одессе 6 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +17°.
- В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +21°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+17°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.
- В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +8°...+20°.
- В Краматорске будет облачно, температура ночью +9°, днем +21°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +22°.
Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото УНИАН
Народные приметы 6 мая
6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
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