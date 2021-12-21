Водителей попросили воздержаться от поездок без необходимости.

Непогода не отпускает Львовскую область. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня во снегопады и гололед.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В горных районах с ночи на дорогах время от времени примерзает. Недалеко от контрольно-пропускного пункта в селе Грушев забуксовал автобус, который направлялся в Польшу. Тринадцати пассажирам и водителю пришлось ждать, пока приедут спасатели.

Уже днем ​​на трассе "Львов-Трускавец" забуксовал лесовоз, из-за чего образовалась пробка. В местном автодоре заявили, что основные дороги проездны. Впрочем, просят водителей воздержаться от поездок сегодня и завтра.

Погода в Украине

По прогнозу Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине будут трескучие морозы. Местами температура снизится до -14°...-19°. Осадков будет немного, однако на дорогах ожидается гололедица.

При этом отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах настойчиво советует воздержаться от походов на высокогорье.

По данным Погода УНИАН, в среду, 22 декабря, в Украине продолжится морозная погода. Минусовая температура по всей стране будет как ночью, так и днем. Особенно холодно будет на востоке и северо-востоке страны. Осадков будет немного. Снег ожидается лишь в некоторых западных областях и в Крыму.

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