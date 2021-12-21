Накануне вечером из-за непогоды произошло несколько десятков ДТП.

Из-за сильных снегопадов гололедица "сковала" дороги во Львове и Киеве. Накануне вечером 20 декабря транспорт буквально "остановился в пробках".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за непогоды в столице произошло несколько десятков ДТП.

Утром 21 декабря в Киеве ситуация значительно улучшилась – дороги расчищены и обработаны противогололедными смесями, особых пробок по городу не наблюдается.

Читайте такжеПрячьте носы: сегодня Украину накроют почти 15-градусные морозы (карта)Во Львове с утра и водители, и пешеходы жаловались на гололедицу, но жалобы эти не массовые. Сообщается, что из-за "катка" на дороге в спальном районе столкнулись троллейбус и маршрутка.

Ранее сообщалось, как 20 декабря Киев засыпало снегом, дороги сковали пробки, произошло много аварий.

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Автор: Катерина Шварц