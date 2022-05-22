В населенном пункте резко ухудшилась видимость.

Редкое и жуткое природное явление зафиксировали в Тернопольской области. Жители Гусятинского района стали свидетелями пылевой бури.

Об этом сообщил Андрей Газилишин на своей страннице Facebook.

"В Тернопольской области пылевая буря. Село на Гусятинщине", - говорится в сообщении.

Мужчина также опубликовал фото пылевой бури. На снимках видно, что из-за редкого для западных областей Украины природного явления резко снизилась видимость - населенный пункт затянуло дымкой, как при сильном тумане.

Стоит отметить, что обычно пылевая буря возникает на сухой поверхности почвы при скорости ветра 10 км/ч или больше. Зачастую пылевые бури встречаются в степи, пустынях или полупустынях.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 октября 2021 года глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая представляет опасность для местных жителей.

По его словам, подобное природное явление все чаще наблюдают в Украине из-за изменения климата. При этом он указал, что ситуация ухудшается из-за большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

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