Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая представляет опасность для местных жителей.
Об этом написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
"20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3", - сообщил чиновник.
По его словам, подобное природное явление все чаще наблюдают в Украине из-за изменения климата.
"Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории. Так, 21 октября Укргидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности", - добавил Малеванный.
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Он уточнил, что в случае с Кривым Рогом ситуация ухудшается из-за большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров. Из-за порывов ветра в воздух попадают опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов. Это является угрозой для здоровья людей.
Советы экспертов при пылевой буре:
- минимизировать передвижение по городу;
- на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;
- если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день;
- для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.
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