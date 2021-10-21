Местных жителей просят ограничить передвижение по городу.

Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая представляет опасность для местных жителей.

Об этом написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3", - сообщил чиновник.

По его словам, подобное природное явление все чаще наблюдают в Украине из-за изменения климата.

"Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории. Так, 21 октября Укргидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности", - добавил Малеванный.

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Он уточнил, что в случае с Кривым Рогом ситуация ухудшается из-за большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров. Из-за порывов ветра в воздух попадают опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов. Это является угрозой для здоровья людей.

Советы экспертов при пылевой буре:

минимизировать передвижение по городу;

на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;

если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день;

для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

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Автор: Юрий Годован