Европу охватила экстремальная жара

В Испании температура поднимется выше +40 градусов.

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В Европе установилась очень жаркая погода.

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Оранжевый уровень тревоги объявлен во французских департаментах Рона и Изер, где дневные температуры локально могут зайти за сорокаградусную отметку по шкале Цельсия, передает Euronews.

В соседней Испании температура еще выше, в Бильбао ожидается больше 42 по Цельсию днем, в Мадриде - на два градуса прохладнее.

Напомним, в Карибском море тропический шторм "Исайяс" достиг острова Гаити и вышел на сушу на территории Доминиканы.