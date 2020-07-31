Европу охватила экстремальная жара
В Испании температура поднимется выше +40 градусов.
В Европе установилась очень жаркая погода.
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Оранжевый уровень тревоги объявлен во французских департаментах Рона и Изер, где дневные температуры локально могут зайти за сорокаградусную отметку по шкале Цельсия, передает Euronews.
В соседней Испании температура еще выше, в Бильбао ожидается больше 42 по Цельсию днем, в Мадриде - на два градуса прохладнее.
Напомним, в Карибском море тропический шторм "Исайяс" достиг острова Гаити и вышел на сушу на территории Доминиканы.
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