На Доминикану обрушился тропический шторм "Исайяс" (видео)

Шторм находится рядом с городом Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата.

На Доминикану обрушился тропический шторм "Исайяс" / twitter.com/valventress_

В Карибском море тропический шторм "Исайяс" достиг острова Гаити и вышел на сушу на территории Доминиканы.

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Он находится в 140 км к юго-востоку от города Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата и движется на северо-запад со скоростью 31 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Предупреждения о тропическом шторме действуют на Доминикане и Гаити, островах Теркс и Кайкос, в юго-восточной и центральной частях Багамских островов.

Напомним, Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма.