На Доминикану обрушился тропический шторм "Исайяс" (видео)
Шторм находится рядом с городом Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата.
В Карибском море тропический шторм "Исайяс" достиг острова Гаити и вышел на сушу на территории Доминиканы.
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Он находится в 140 км к юго-востоку от города Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата и движется на северо-запад со скоростью 31 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Предупреждения о тропическом шторме действуют на Доминикане и Гаити, островах Теркс и Кайкос, в юго-восточной и центральной частях Багамских островов.
Fuertes lluvias y viento en Puerto Plata a causa de la tormenta Isaías. #ListínReporta#ListínDiario#TormentaIsaíaspic.twitter.com/nd0mIwcxKB— LISTINDIARIO (@ListinDiario) July 30, 2020
Напомним, Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма.
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