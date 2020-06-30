В Черновицкой области произошло землетрясение
Землетрясение было слабым, поэтому люди не могли его почувствовать.
В понедельник, 29 июня, в Черновицкой области произошло землетрясение.
В Ивано-Франковской области произошло второе за сутки землетрясение
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Источник первого землетрясения магнитудой 2,4 находилось в районе города Новоднестровска на глубине 5 км.
По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Напомним, в четверг, 25 июня, в Закарпатской области произошло два землетрясения.
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