Землетрясение было слабым, поэтому люди не могли его почувствовать.

В Черновицкой области произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 29 июня, в Черновицкой области произошло землетрясение.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник первого землетрясения магнитудой 2,4 находилось в районе города Новоднестровска на глубине 5 км.

По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, в четверг, 25 июня, в Закарпатской области произошло два землетрясения.