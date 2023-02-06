Толчки в населенном пункте ощущались на 2-3 балла.

Череда землетрясений продолжает возникать в разных странах мира. Одно из них сегодня, 6 февраля, зафиксировали на территории Казахстана неподалеку от города Шымкента.

Об этом рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкенты в комментариях казахским СМИ. В заявлении сказано: "Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 февраля в 19:02 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана".

Основные данные о землетрясении

Энергетический класс землетрясения: 11.7;

Видео дня

Магнитуда MPV: 5,4;

Координаты эпицентра: 42.72° северной широты, 69.24° восточной долготы;

Глубина: 5 километров.

Землетрясение почувствовали жители Шымкенты и поселка Темирлан. В первом случае оно ощущалось на 2-3 балла, а во втором — на 3 по шкале МSК-64.

Землетрясения 6 февраля: основная информация

Утром мощные толчки магнитудой 7,8 балла всколыхнули Турцию и Сирию. Сначала сообщалось, что в результате стихийного бедствия погибли 207 человек.

Однако статистика начала расти чудовищными темпами, и уже в 14:00 стало известно о более 1600 жертвах в двух странах. Из них 1014 погибли на территории Турции. Вместе с этим в Сети появились видео, как на территории государства обрушивались целые дома.

Вследствие землетрясения была уничтожена крепость Газиантеп на холме в центре одноименного города. Ее сооружение берет начало еще в эпоху Хеттской империи, то есть в XVII веке до нашей эры. Постройка входила в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Румынии зафиксировали сразу пять землетрясений. У самого мощного из стихийных бедствий была амплитуда 4,6 балла.

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