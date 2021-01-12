Землетрясение в Крыму: ночью жители Ялты ощутили два подземных толчка
Это землетрясение ученый назвал слабым.
Жители Ялты ощутили прошедшей ночью два подземных толчка магнитудой меньше 3 баллов.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им.В.И.Вернадского Юрия Вольфмана.
В Карпатах объявили об опасности схода лавин
"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 22:24 было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", - сказал Вольфман.
Это землетрясение ученый назвал слабым. Однако, по его данным, в некоторых местах ощущалась вибрация.
В МЧС Крыма сообщили, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Землетрясение на Закарпатье
10 января, в селе Луки Самборского района Львовской области был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла.
"10 января в 13:13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что подобные толчки неощутимы для человека.
- Винница0°... -4°
- Днепр0°... -5°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев0°... -4°
- Кропивницкий0°... -5°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь-1°... -2°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+2°... -2°