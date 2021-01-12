Землетрясение в Крыму: ночью жители Ялты ощутили два подземных толчка

Это землетрясение ученый назвал слабым.

В Крыму произошло небольшое землетрясение / Фото ua.depositphotos.com

Жители Ялты ощутили прошедшей ночью два подземных толчка магнитудой меньше 3 баллов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им.В.И.Вернадского Юрия Вольфмана.

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"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 22:24 было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", - сказал Вольфман.

Это землетрясение ученый назвал слабым. Однако, по его данным, в некоторых местах ощущалась вибрация.

В МЧС Крыма сообщили, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Землетрясение на Закарпатье

10 января, в селе Луки Самборского района Львовской области был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла.

"10 января в 13:13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что подобные толчки неощутимы для человека.