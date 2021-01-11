На Львовщине произошло землетрясение
Спасатели отнесли явление к неклассифицированным событиям.
Вчера, 10 января, в селе Луки Самборского района Львовской области был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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"10 января в 13:13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные толчки неощутимы для человека.
Спасатели отнесли явление к неклассифицированным событиям.
Землетрясение на Закарпатье
В ночь на 3 января в Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла.
«По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD=1.8, класс К=7.3», – говорится в сообщении.
Землетрясение произошло на глубине 3,7 километра. Из населенных пунктов информация не поступала.
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