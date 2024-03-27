Временами порывы ветра 28 марта будут достигать штормовых значений.

Четверг, 28 марта, будет в Украине теплым. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха 28-го марта составит +12...+18 градусов, в Крыму до +20...+22 градусов", - спрогнозировала она.

Осадки, по данным Наталки Диденко, маловероятны в большинстве областей Украины, лишь в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди.

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"Завтра предполагается сильный юго-восточный ветер, временами порывы будут достигать штормовых, до 15-22 метров в секунду", - предупредила она. Только на востоке, по прогнозу Наталки Диденко, ветер будет слабее, умеренный.

В ближайшее время, по ее данным, в Украине ожидается теплая погода, но 3-4 апреля придет коротенькое похолодание.

Потепление в Украине - какая погода будет до конца марта

До конца недели в Украине постепенно будет теплеть. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, днем 28 марта ожидается +13...+18 °С, а в Одесской области и в Крыму местами +19...+22 °С.

28 марта в Украине станет еще теплее, в центральных и южных областях - до +17...+23 °С, на остальной территории +11...+16 °С. Такая же температура ожидается и 29 числа.

30 марта днем уже будет +15...+20 °С, а в западных, центральных и южных областях местами воздух прогреется до летних +21...+25 °С. 31 марта будет теплее всего, +18...+23 °С, а в южных и местами центральных областях, а также в центральных районах Крыма разогреет до +24...+26 °С.

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