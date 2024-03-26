В одной из областей воздух прогреется до +17°.

В среду, 27 марта, в Украине станет еще теплее. Местами воздух прогреется до +13°...+15°, а на Закарпатье будет аж +17°. Дожди покинут территорию нашей страны, на смену им придет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°.

В Тернополе 267 марта ночью будет +3°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +17°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +1°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +12°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+10°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+11°.

В Одессе 27 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +13°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +3°...+13°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +14°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +3°, днем +13°.

Приметы погоды 27 марта

27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

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