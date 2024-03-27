Конец марта в Украине будет аномально теплым.

Последние дни марта в Украине будут невероятно теплыми. Ожидается, что температура будет повышаться до роскошных +20°...+26°. Местами пройдут дожди и весенние грозы, но они не повлияют на температуру. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 28 марта

В четверг, по данным специалиста, небольшие дожди и местами грозы пройдут на западе Украины. На остальной территории будет без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 °С, днем +13...+18 °С, а в Одесской области и в Крыму местами ожидается +19...+22 °С.

Погода 29 марта

В пятницу, 29 марта, в большинстве областей Украины, за исключением южной половины, Донбасса и Приазовья пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем по всей стране, кроме южной части, ожидаются до 15-20 м/с. Ночью будет +5...+11 °С, днем +11...+16 °С, а в центральных и южных областях потеплеет до +17...+23 °С.

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Погода 30 марта

В субботу, по данным Игоря Кибальчича, осадков в Украине не предвидится, лишь ночью в центральных и южных областях местами будут наблюдаться туманы. Ветер ослабеет до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +15...+20 °С, а в западных, центральных и южных областях местами воздух прогреется до роскошных +21...+25 °С.

Погода 31 марта

В конце месяца в Украине сохранится погода без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +18...+23 °С, а в южных и местами центральных областях, а также в центральных районах Крыма разогреет до +24...+26 °С.

Потепление .которое в конце марта охватит Украину, продлится и в начале апреля. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в ближайшей перспективе холода не прогнозируется.

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