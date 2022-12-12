Во вторник, 13 декабря, в Киеве ожидается еще большее похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на вторник температура в столице опустится до -5°, а днем поднимется до -1°. Ожидается пасмурная погода, весь день небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Ощущение прохлады добавит ветер, скорость которого будет в пределах 1,4 - 4,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-744 миллиметра ртутного столба.
Прогноз погоды на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем -2°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°.
В Тернополе 13 декабря ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем 0°, пасмурно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°.
В Виннице завтра будет -4°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью -4 днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет нпасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...0°, снег.
В Одессе 13 декабря - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.
В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, дождь, возможно со снегом.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь, возможно со снегом.
В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, +2°...+9°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +5°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +3°.