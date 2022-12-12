Осадки ожидаются везде, кроме большинства западных и северных областей.

Во вторник, 13 декабря, похолодание накроет всю Украину. На западе и севере днем будет небольшой мороз, а на остальной территории - небольшой "плюс". Лишь в Крыму ожидается до +9°. Осадки в виде дождей, снега и мокрого снега ожидаются везде, кроме большинства западных и северных областей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем -2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°.

В Тернополе 13 декабря ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем 0°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -4°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -4 днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет нпасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...0°, снег.

В Одессе 13 декабря - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, дождь, возможно со снегом.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь, возможно со снегом.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +2°...+9°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +3°.

Народные приметы на 13 декабря

13 декабря - Андрея. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.

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