В Киеве завтра ожидается снег, на дорогах гололедица

Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности.

Завтра в Киеве снова будет снежить / фото УНИАН

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о снеге и гололедице в столице 1 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

«1 февраля в Киеве ожидается значительный снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

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