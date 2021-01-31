В Киеве завтра ожидается снег, на дорогах гололедица
Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности.
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о снеге и гололедице в столице 1 февраля.
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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
«1 февраля в Киеве ожидается значительный снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
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