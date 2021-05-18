Завтра, 19 мая, большую территорию Украины охватит сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, порывы ветра первого уровня опасности ожидаются на западе, юге и востоке страны.
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"19 мая в западных, днем и в южных, и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.
Также спасатели отмечают, что сегодня до конца суток дождь достигнет критерия значительного (I уровень опасности, желтый).
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