Опасные метеорологические явления ожидаются на западе, юге и на востоке страны.

Завтра, 19 мая, большую территорию Украины охватит сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, порывы ветра первого уровня опасности ожидаются на западе, юге и востоке страны.

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"19 мая в западных, днем и в южных, и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также спасатели отмечают, что сегодня до конца суток дождь достигнет критерия значительного (I уровень опасности, желтый).

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Автор: Екатерина Лиманская