В среду, 22 ноября, в Киеве ожидается один из самых холодных дней текущей недели. Температура и ночью, и днем будет со знаком "минус".
Согласно данным Погода УНИАН, в темное время суток столбики термометров покажут -3°...-2°, днем будет от -2° до -4°, а вечером похолодает до -5°. Весь день в Киеве будет пасмурно, в первой половине дня вероятен снег.
Ветер будет нестабильны и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,7 - 2,2 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится с 749 до 752 миллиметров ртутного столба.
Погода 22 ноября - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -6°, днем -1°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.
В Тернополе 22 ноября ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +4°, снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет -6°...0°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью -6° днем -2°, небольшая облачность, снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-2°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -6°...-3°, снег.
В Одессе 22 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +7°, дождь.
В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
В Запорожье температура ночью -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-4°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -5°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+11°, дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°.