Три года засухи на Мадагаскаре: 1,5 миллиона человек находятся на грани голода

Засушливая погода несколько лет подряд уничтожает урожай на южной части острова.

На Мадагаскаре - засуха и нехватка еды / Фото WFP / Tsiory Andriantsoarana

Около половины населения южного Мадагаскара (1,5 миллиона человек) страдает от голода, вызванного засухой. Три года засухи уничтожили урожай и затруднили доступ к продовольствию.

Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (WFP) ООН.

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«Голод и недоедание, которые мы наблюдаем, являются результатом трех лет неурожаев», - сказал Мумини Уэдраого, представитель организации на Мадагаскаре.

Он утверждает, что люди вынуждены продавать крупный рогатый скот, сельскохозяйственные инструменты и даже кухонные принадлежности, чтобы выжить.

«Ситуация на юге требует срочного реагирования. Людям нечего есть, и мы должны поддержать их, пока не стало слишком поздно, но для этого сейчас необходима срочная поддержка со стороны доноров», - добавил Уэдраого.

Текущие ресурсы могут помочь только 500000 человек до декабря, поэтому организация обратилась за 37,5 миллионов долларов для быстрого расширения своих возможностей помощи.

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