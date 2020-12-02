Три года засухи на Мадагаскаре: 1,5 миллиона человек находятся на грани голода
Засушливая погода несколько лет подряд уничтожает урожай на южной части острова.
Около половины населения южного Мадагаскара (1,5 миллиона человек) страдает от голода, вызванного засухой. Три года засухи уничтожили урожай и затруднили доступ к продовольствию.
Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (WFP) ООН.
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«Голод и недоедание, которые мы наблюдаем, являются результатом трех лет неурожаев», - сказал Мумини Уэдраого, представитель организации на Мадагаскаре.
Он утверждает, что люди вынуждены продавать крупный рогатый скот, сельскохозяйственные инструменты и даже кухонные принадлежности, чтобы выжить.
«Ситуация на юге требует срочного реагирования. Людям нечего есть, и мы должны поддержать их, пока не стало слишком поздно, но для этого сейчас необходима срочная поддержка со стороны доноров», - добавил Уэдраого.
Текущие ресурсы могут помочь только 500000 человек до декабря, поэтому организация обратилась за 37,5 миллионов долларов для быстрого расширения своих возможностей помощи.
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