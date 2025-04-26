Заморозки, по данным Наталки Диденко, ожидаются на почве 27 и 28 апреля.

В Украине с сегодняшнего дня началось похолодание. Уже завтра оно охватит всю страну и даже ожидаются заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"На Проводное воскресенье в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода", - говорит Наталья Диденко.

По ее данным, завтра везде в Украине будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха +10...+16 градусов.

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Дожди 27 апреля пройдут в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях. На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.

"Внимание. В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, на востоке и местами в южной части есть вероятность заморозков на почве", - предупредила эксперт по погоде.

В Украину идет стужа из Финляндии - что известно

В Украину приближается новая волна существенного похолодания с заморозками. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение 26 апреля через территорию страны пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.

После прохождения фронта в Украину поступит холодный воздух из Баренцева моря и Финляндии в сопровождении сильного ветра 15-20 м/с.

Синоптик отмечает, что температура начнет стремительно падать, а самый холодный период продлится по 29 апреля включительно. Первыми снижение температур почувствуют западные и северные регионы. В течение 27-28 апреля холод охватит практически всю Украину, вернутся заморозки. На крайнем юге и в Крыму снижение температуры будет более плавным и мягким.

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