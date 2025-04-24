В пятницу, 25 апреля, погода в украине начнет ухудшаться. С запада в нашу страну зайдет похолодание, поэтому температура тут местами снизится до +19°...+22° и пройдут дожди с грозами. Осадки также ожидаются в большинстве северных областей и в Крыму. На остальной территории сохранится сухая и по-летнему теплая погода с температурой до +26°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°, ливень.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.
- В Тернополе 25 апреля ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°, ливень.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.
- В Виннице завтра будет +11°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, ясно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
- В Одессе 25 апреля - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+19°, ливень.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +26°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.
25 апреля - праздник, приметы погоды
25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым.