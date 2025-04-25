Холоднее всего в Украине будет в течение 26-29 апреля.

В Украине ожидается очередная волна сильного похолодания до заморозков. Об этом на meteoprog предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, уже сегодня вечером и в течение 26 апреля через Украину пройдет холодный фронт, поэтому по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами в сопровождении гроз, мелкого града и шквалистого ветра.

"Сразу после его прохождения к нам поступит аномально холодная воздушная масса из Баренцева моря и Финляндии на фоне порывистого северо-западного ветра, скорость которого местами будет достигать 15 - 20 м/с", - прогнозирует синоптик.

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По его данным, температура начнет резко снижаться и холоднее всего будет в период с 26 по 29 апреля включительно. Похолодание традиционно начнется с западных и северных областей, где уже 26 апреля ночью ожидается +2...+7 °С, днем +9...+14 °С. В течение 27 и 28 апреля холодный воздух распространится на большую часть Украины, и вместе с этим вернутся заморозки. Только на крайнем юге и в Крыму похолодание будет происходить медленнее и более мягко.

"Только с 30 апреля и первых дней мая постепенно начнет теплеть, хотя общий фон температуры будет оставаться не слишком высоким по всей стране", - прогнозирует Кибальчич.

По его данным, ночью и утром 27 - 29 апреля температура будет падать до +1...+6 °С, на поверхности почвы во всех регионах прогнозируются заморозки до -1...-6 °С. В западных (кроме Закарпатья), центральных, северных и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-5 °С. На юге также местами возможны заморозки в воздухе 28 апреля.

Днем воздух будет прогреваться до +8...+14 °С, на юге и в западной части +15...+21 °С 29 и 30 апреля днем ожидается постепенное повышение до +17...+22 °С в большинстве областей.

Синоптик предупреждает, что такая погода может существенно навредить различным видам сельскохозяйственных растений, включая плодовые деревья, овощи, виноград и тому подобное.

Погода в Украине ухудшается

На сегодня, 25 апреля, во многих областях Украины объявили І уровень опасности из-за гроз.

Будет греметь на западе, севере и в центральной части нашей страны.

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