Стихия ударила в два раза сильнее: на Закарпатье снова обрушился ливень (фото, видео)
В сети появились фото и видео затопленного дождями Закарпатья.
Закарпатье снова затопило сильными ливнями. За два часа выпала 20-дневная норма осадков. Ливни затопили Межгорский район 28 июня.
Местные жители в социальных сетях делятся видео и фотографиями непогоды. Так, в сети появился видеоролик с затопленным селом Торун.
"С 15:30 до 17:30 зафиксировано активную грозовую деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20 дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа!!! Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни", - сообщили на странице в Facebook Закарпатской ОГА.
На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтопило одну новостройку и два жилых дома. Сейчас в регионе работают спасатели.
Напомним, сильные ливни в Украине, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей. При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.
В сети появилось видео, как быстрые реки бегут по дорогам курорта Буковель. А в Черновцах река Прут выходит из берегов.
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