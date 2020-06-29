Стихия ударила в два раза сильнее: на Закарпатье снова обрушился ливень (фото, видео)

В сети появились фото и видео затопленного дождями Закарпатья.

В Закарпатье опять прошли сильные ливни / фото facebook.com/odazakarpattya

Закарпатье снова затопило сильными ливнями. За два часа выпала 20-дневная норма осадков. Ливни затопили Межгорский район 28 июня.

Местные жители в социальных сетях делятся видео и фотографиями непогоды. Так, в сети появился видеоролик с затопленным селом Торун.

"С 15:30 до 17:30 зафиксировано активную грозовую деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20 дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа!!! Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни", - сообщили на странице в Facebook Закарпатской ОГА.

На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтопило одну новостройку и два жилых дома. Сейчас в регионе работают спасатели.

Напомним, сильные ливни в Украине, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей. При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.

В сети появилось видео, как быстрые реки бегут по дорогам курорта Буковель. А в Черновцах река Прут выходит из берегов.