Более полутысячи домов в западных областях до сих пор подтоплены в результате паводка

Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий непогоды.

ГСЧС продолжает ликвидировать последствия дождевого паводка / фото if.dsns.gov.ua

В западных областях в результате паводков подтопленными остаются 70 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«29 июня на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка... Оказание помощи людям продолжается», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в 70 населенных пунктах подтоплены 550 домов, один объект социальной и бытовой сферы, затоплен 831 подвал, 1 898 приусадебных участков, разрушены 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждены 582 км автодорог и 220 мостов.

«Спасены, эвакуированы и отселены) с начала работ – 2523 человека, за сутки откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб); доставлено для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ – 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ – 25315 л)», - отметили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 774 человека и 291 единица техники.

В ГСЧС напомнили, что всего в результате непогоды погибли три человека на Ивано-Франковщине.