По состоянию на 25 февраля 2023 года число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек.

В Турции арестованы более 180 человек, подозреваемые в причастности к массовому разрушению зданий во время землетрясения.

Как сообщает Reuters, арестованы 184 специалиста, имевшие отношение к застройкам.

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что правоохранители расследовали причастность более 600 человек в связи с обрушением зданий.

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По его словам, среди официально задержанных и взятых под стражу - 79 строителей, 74 человека, несущих юридическую ответственность за здания, 13 владельцев недвижимости и 18 человек, проводивших перестройку зданий.

"Общее число смертей в Турции и соседней Сирии превысило 50 000 человек. Более 160 000 домов, содержащих 520 000 квартир, разрушены или серьезно повреждены", - говорится в материале.

Землетрясения в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии произошли два землетрясения магнитудой свыше 7. Потом были десятки афтершоков.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции. Уже на следующий день ГСЧС направила в Турцию на ликвидацию последствий землетрясения 87 специалистов, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

После мощных землетрясений в Турции время от времени фиксировали новые подземные толчки различной силы. 25 февраля там произошло новое землетрясение магнитудой более 5 баллов.

По состоянию на 25 февраля 2023 года число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек.

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