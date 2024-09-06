В некоторых областях ночью температура уже будут снижаться до +9°...+12°.

Первые полноценные осенние выходные в Украине будут по-летнему теплыми. Практически по всей старне температура ожидается в пределах +26°...+28°, только на побережье морей будет свежее. А вот ночи уже будут прохладными, местами всего +9°...+12°. Осадков 7 и 8 августа не ожидается, а вот солнца будет много. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем +27°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +28°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +13°...+27°. В воскресенье температура будет +9°...+26°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +25°. В воскресенье - практически безоблачно, +18°...+25°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +12°, днем +26°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье температура составит +16°...+25°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+22°. В воскресенье - небольшая облачность, +16°...+26°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +28°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +25°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +26°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +13°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +10°, днем до +24°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +27°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит +12°, днем +26°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +12°...+26°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +11°...+26°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +24°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +18°...+24°.

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