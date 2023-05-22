Последнее крупное извержение Этны было в 1922 году.

На Сицилии активизировался вулкан Этна - остров засыпало влажным вулканическим пеплом. Об этом сообщает Independent.

Как сообщается, властям пришлось приостановить полеты. Самый активный вулкан Европы осыпал толстым слоем пепла не только взлетно-посадочные полосы, но и несколько городов, включая Катанию. Власти аэропорта заявили, что внимательно следят за ситуацией и возобновят полеты, как только позволят условия.

Тем временем ученые зафиксировал признаки усиления треморной активности в последние дни. Жители близлежащих городов сообщили, что в воскресенье слышали громкие удары, исходящие из вулкана. Людей предупредили, что в связи с усилением вулканической активности могут произойти "внезапные" изменения активности Этны.

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Этна - что известно о вулкане

В начале 2021 года извержение вулкана длилось несколько недель. Но крупных извержений не было с 1922 года.

Гора Этна, возвышающаяся примерно на 3330 метров в высоту, является одним из самых активных вулканов в мире.

Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике - что известно

Подобная ситуация наблюдается сейчас и в Мексике. Там один из самых активных в мире вулканов - Попокатепетль - начал извергать пепел и газ.

Из-за пеплопада властям пришлось отменить занятия в школах, а люди вынуждены передвигаться по улицам в масках.

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