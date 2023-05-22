Из-за пеплопада местным властям пришлось остановить занятия в школах.

В Мексике "ожил" один из самых активных в мире вулканов - Попокатепетль. Вулкан извергает столько пепла, что властям пришлось закрыть школы. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, мексиканские власти отменили занятия для более чем 100000 учеников в 22 городах, сгруппированных вокруг вулкана. Занятия в пострадавших городах временно будут проводиться онлайн.

Как сообщается, огненная активность вулкана усилилась в последние дни, что вызывает опасения по поводу здоровья людей. Падающий пепел, а также газы, извергаемые вулканом, могут быть вредными при вдыхании, а в худшем случае могут привести к массовой эвакуации. Поэтому многие местные жители вынуждены носить защитные маски.

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Вулкан Попокатепетль - что о нем известно

Попокатепетль, что означает "дымящийся холм" на языке ацтеков, является одним из наиболее тщательно наблюдаемых вулканов в мире. Он возвышается примерно на 72 км к юго-западу от Мехико. Вокруг вулкана проживает около 22 миллионов человек.

Пеплопад на Камчатке

В начале апреля на Камчатке извергался один из самых активных вулканов под названием Шивелуч. Он выбросил столб пепла на высоту 10 километров. В результате этого близлежащие поселки завалило толстым слоем пепла - подобного не было более 60 лет.

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